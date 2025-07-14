Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова. Вражеский беспилотник типа "молния" (тип БПЛА уточняется) ударил по проезжей части в Немышлянском районе Харькова. По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет. На месте работают профильные службы и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства происшествия.