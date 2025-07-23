Зафиксировано попадание дронов в 14 локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО во время ночной атаки?

В Воздушных силах отмечают, что россияне атаковали Украину с 20:00 22 июля и в течение ночи на 23 июля. Они запускали беспилотники различных типов с направлений:

Курск;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Чауда (временно оккупированная территория Крыма).

На этот раз под атакой оказалась Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкасская область. По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 27 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

Кроме этого, 18 дронов были локально потеряны или подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях и падение обломков на 5 локациях.



Сколько беспилотников сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Отметим, что в результате этой атаки пострадал Кривой Рог. Там частично разрушен частный дом, еще 4 – повреждены. Загорелись здание, не эксплуатировалось, частное предприятие и солнечные панели. Огонь уже потушили. Изуродовано также частное предприятие. К счастью, раненых нет.