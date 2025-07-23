О взрывах сообщают местные в соцсетях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Кривой Рог 23 июля: что известно?

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили 22 июля вечером в 23:29. Для региона существовала опасность применения врагом ударных дронов.

После полуночи стало известно, что более десятка БпЛА российской армии направляются на Кривой Рог. После 00:30 в городе прогремела серия взрывов, о чем сообщили местные жители и власти.

По состоянию на момент публикации атака беспилотников и воздушная тревога продолжаются. Необходимо оставаться в безопасных местах до отбоя.

Также вчера вечером раздавались взрывы в Сумах. В некоторых районах города после этого исчез свет.

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