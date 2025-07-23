Про вибухи повідомляють місцеві у соцмережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони

Атака БпЛА на Кривий Ріг 23 липня: що відомо?

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили 22 липня ввечері о 23:29. Для регіону існувала небезпека застосування ворогом ударних дронів.

Після півночі стало відомо, що понад десяток БпЛА російської армії прямують на Кривий Ріг. Після 00:30 у місті пролунала серія вибухів, про що повідомили місцеві жителі та влада.

Станом на момент публікації атака безпілотників та повітряна тривога тривають. Необхідно залишатися у безпечних місцях до відбою.

Також минулого вечора лунали вибухи в Сумах. У деяких районах міста після цього зникло світло.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.