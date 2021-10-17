Смерть дипломата наступила 16 октября в результате несчастного случая. Об имени погибшего изданию рассказали в правоохранительных органах.
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В СМИ назвали имя погибшего дипломата
Накануне в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата. Им оказался Виктор Крыжановский,
– говорится в сообщении.
По информации Википедии, Виктору Крыжановскому в декабре должно было исполниться 60 лет. Накануне, 16 октября, полиция сообщала, что погиб именно 60-летний мужчина.
В СМИ сообщили, что умерший дипломат – Виктор Крыжановский / Фото "МК-Эстония"
Правоохранители рассказали, что погибший упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Затем поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница.
В полиции рассказали, что:
- "Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы";
- следователем начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай";
- сейчас идет досудебное расследование.
Что известно о Викторе Крыжановском: коротко
- Будущий дипломат родился 1 декабря 1961 года в Житомире.
- В 1984 году окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко по специальности юрист и аспирантуру Института государства и права Академии наук УССР. Был кандидатом юридических наук.
- Начинал карьеру в должности аспиранта Института государства и права Академии наук УССР. С 1992 года работал в дипломатической службе.
- С 2010 года – послом Украины в Эстонии. С 2017 года – специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.