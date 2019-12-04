Загадочная гибель подростка на путях в Прилуках: парня не сбивал поезд

4 декабря появились результаты медицинских экспертиз по делу гибели 14-летнего Дениса Чаленко. Его тело нашли на путях в Черниговской области 29 октября.

Как сообщают в Нацполиции, результаты анализов позволяют опровергнуть сразу несколько версий. Во-первых, юнош не сбивал поезд, а во-вторых, на его теле нет повреждений от ударов ногами или другими предметами.

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За время следствия правоохранители провели 7 воспроизведений событий на месте обнаружения тела Дениса, а также допросили почти 460 человек.

Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга,

– рассказал заместитель председателя – начальника ГУНП Максим Цуцкиридзе.

Также подтвержденны слова машиниста, что тело парня лежало на путях до того, как поезд приблизился к нему. Чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти 14-летнего парня назначен еще ряд экспертиз.

Полицейские в частности хотят получить от родителей погибшего компьютер, чтобы больше понять о жизни парня, его друзей и окружения.

Что известно о гибели Дениса Чаленко?

Смерть Дениса Чаленко вызвала резонанс в его родном городке. Жители устроили протесты под местным отделением полиции с требованием рассказать правду об обстоятельствах смерти Дениса.



Родители погибшего юноши уверены, что парня сначала убили в другом месте, а уже потом тело положили на рельсы. В этой версии убеждены врачи и помощник машиниста поезда. Последний во время расследования заявил, что подросток лежал на пути уже мертвый с гематомами.



К убийству юноши могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, другие двое – киевляне. Вероятно, что они – дети чиновников из судебной системы Киева. По словам родных, Денис якобы вступился за девушку, из-за чего ребята избили и зарезали его.

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