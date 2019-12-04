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      Загадочная гибель подростка на путях в Прилуках: парня не сбивал поезд

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      Появились подробности смерти Дениса Чаленко в Прилуках / Колаж 24 канала

      4 декабря появились результаты медицинских экспертиз по делу гибели 14-летнего Дениса Чаленко. Его тело нашли на путях в Черниговской области 29 октября.

      Как сообщают в Нацполиции, результаты анализов позволяют опровергнуть сразу несколько версий. Во-первых, юнош не сбивал поезд, а во-вторых, на его теле нет повреждений от ударов ногами или другими предметами.

      Подробнее: протесты из-за загадочной смерти подростка в Прилуках: все что известно – фото, видео

      За время следствия правоохранители провели 7 воспроизведений событий на месте обнаружения тела Дениса, а также допросили почти 460 человек.

      Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга,
      – рассказал заместитель председателя – начальника ГУНП Максим Цуцкиридзе.

      Также подтвержденны слова машиниста, что тело парня лежало на путях до того, как поезд приблизился к нему. Чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти 14-летнего парня назначен еще ряд экспертиз.

      Полицейские в частности хотят получить от родителей погибшего компьютер, чтобы больше понять о жизни парня, его друзей и окружения.

      Что известно о гибели Дениса Чаленко?
      Смерть Дениса Чаленко вызвала резонанс в его родном городке. Жители устроили протесты под местным отделением полиции с требованием рассказать правду об обстоятельствах смерти Дениса.

      Родители погибшего юноши уверены, что парня сначала убили в другом месте, а уже потом тело положили на рельсы. В этой версии убеждены врачи и помощник машиниста поезда. Последний во время расследования заявил, что подросток лежал на пути уже мертвый с гематомами.

      К убийству юноши могут быть причастны четверо 16-летних подростков. Двое из них – местные, другие двое – киевляне. Вероятно, что они – дети чиновников из судебной системы Киева. По словам родных, Денис якобы вступился за девушку, из-за чего ребята избили и зарезали его.

      К теме: Загадочная смерть подростка в Прилуках: полиция рассматривает версию убийства

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Жертвы Дети и несовершеннолетние Расследования
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