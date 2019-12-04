Загадкова загибель підлітка на коліях у Прилуках: хлопця не збивав потяг

4 грудня з’явилися результати медичних експертиз у справі загибелі 14-річного Дениса Чаленка. Його тіло знайшли на коліях у Чернігівській області 29 жовтня.

Як повідомляють у Нацполіції, результати аналізів дозволяють спростувати одразу декілька версій. По-перше, юнака не збивав потяг, а по-друге, на його тілі немає ушкоджень від ударів ногами чи іншими предметами.

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За час слідства правоохоронці провели 7 відтворень подій на місці виявлення тіла Дениса, а також допитали майже 460 осіб.

Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку,

– розповів заступник голови – начальника ГУНП Максим Цуцкірідзе.

Також підтверджені слова машиніста, що тіло хлопця лежало на коліях до того, як потяг наблизився до нього. Аби з'ясувати причини і обставини смерті 14-річного хлопця призначені ще ряд експертиз.

Поліцейські зокрема хочуть отримати від батьків загиблого комп'ютер, аби більше зрозуміти про життя хлопця, його друзів і оточення.

Що відомо про загибель Дениса Чаленка?Смерть Дениса Чаленка викликала резонанс у його рідному містечку. Мешканці влаштували протести під місцевим відділенням поліції з вимогою розповісти правду про обставини смерті Дениса.



Батьки загиблого юнака переконані, що хлопця спершу вбили в іншому місці, а вже потім тіло поклали на колію. У цій версії переконані лікарі та помічник машиніста потяга. Останній під час розслідування заявив, що підліток лежав на колії вже мертвий з гематомами.



До вбивства юнака можуть бути причетні четверо 16-річних підлітків. Двоє з них – місцеві, інші двоє – кияни. Ймовірно, що вони – діти високопосадовців із судової системи Києва. За словами рідних, Денис нібито вступився за дівчину, через що хлопці побили і зарізали його.

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