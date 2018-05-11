Загадочная смерть украинских моряков: что рассказали их жены

На турецком судне Atlantic Harmony, которое стоит на рейде недалеко от Африканского континента, обнаружили тела двух членов экипажа из Херсона. О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже.

Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно, судовладелец на связь с родными не выходит, кто и когда доставит домой тела украинских граждан – тоже никто не знает.

Читайте также: В Кабо-Верде умерли украинские моряки: жуткие фото и детали (18+)

Эти женщины не могут оправиться от шока. 9 мая им на телефон прислали фото тел их мужей. Те были моряками, и работали на девятипалубном пароходе Atlantic Harmony, который сейчас на якоре у берегов африканской Кабо-Верде. Окровавленные тела лежат на полу в каюте: Александр Червоный и Николай Лукашов умерли от отека легких и внутреннего кровотечения. Но стало причиной смерти, родственникам не говорят.

По словам старшего помощника, в их крови не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя. А что сейчас делает компания? Они сейчас заявляют о том, что не было проведено никаких анализов, потому что в Кабо-Верде нет соответствующей лаборатории. Но я хочу справедливости, – прокомментировала жена погибшего Ольга Лукашова.

Жены погибших Николая Лукашова (слева) и Александра Червоного (справа)

Родственники говорят, моряки ушли в рейс в конце февраля и проблем со здоровьем не имели.

Мое сердце просто чувствует, что их просто отравили. Возможно они что-то знали или увидели,

– сказала жена погибшего моряка Екатерина Червоная.

О смерти моряков компании не сообщила и МИД, в ведомстве об этом узнали от близких.

Родственники требуют беспристрастного расследования, но экипаж Atlantic Harmony, в котором есть украинцы, внезапно замолчал. Отечественный МИД занимается вопросом доставки тел погибших, но когда смогут это сделать – неизвестно. Ситуацию осложняет и то, что дипломатических отношений с Кабо-Верде у Украины нет. Само же судно остается на якоре в Кабо-Верде.