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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Загадкова смерть українських моряків: що розповіли їхні дружини

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На турецькому судні Atlantic Harmony, яке стоїть на рейді неподалік Африканського континенту, виявили тіла двох членів екіпажу з Херсона. Про те, що чоловіки мертві, їхні родичі дізналися лише на четвертий день, а вітчизняний МЗС ще пізніше.

Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки не відомо, судновласник на зв'язок з рідними не виходить, хто й коли доставить додому тіла українських громадян – теж ніхто не знає.

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Ці жінки не можуть оговтатися від шоку. 9 травня їм на телефон надіслали фото тіл їхніх чоловіків. Ті були моряками, і працювали на дев'ятипалубному пароплаві Atlantic Harmony, який зараз на якорі у берегів африканської Кабо-Верде. Закривавлені тіла лежать на підлозі у каюті: Олександр Червоний і Микола Лукашов померли від набряку легенів та внутрішньої кровотечі. Але що такий стан спричинило родичам не говорять.

За словами старшого помічника, в їх крові не було виявлено не наркотиків, ні алкоголю. А що зараз робить компанія? Вони зараз заявляють про те, що не було проведено жодних аналізів, тому що в Кабо-Верде немає відповідної лабораторії. Але я хочу справедливості, – прокоментувала дружина загиблого Ольга Лукашова. 

Дружини загиблих моряків
Дружини загиблих Миколи Лукашова (зліва) та Олександра Червоного (справа)

Родичі кажуть, моряки пішли у рейс в кінці лютого і проблем зі здоров'ям не мали. 

Моє серце просто відчуває, що їх просто отруїли. Можливо вони щось знали чи побачили,
– сказала дружина загиблого моряка Катерина Червона.

Про смерть моряків компанії не повідомила і МЗС, у відомстві про це дізналися від близьких.

Родичі вимагають неупередженого розслідування, але екіпаж Atlantic Harmony, в якому є українці, зненацька замовчав. Вітчизняний МЗС займається питанням доставлення тіл загиблих, але коли зможуть це зробити – невідомо. Ситуацію ускладнює й те, що дипломатичних відносин із Кабо-Верде в України нема. Саме ж судно наразі залишається на якорі в Кабо-Верде.

Теги: Новини України Жертви МЗС України Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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