Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, неопределенность и отсутствие четкой вертикали между министерством, частью правительства и главнокомандующим порождает конфликты.

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"Споры были всегда. Даже до войны. Однако их не было столь очевидных и публичных, как в течение последних месяцев. Для того, чтобы решить вопрос, институционально нужно внести изменения в закон о нацбезопасности", – отметил Загороднюк.

Изменения в контроле над системами обороны

Бывший министр рассказал, что в парламенте над изменениями работает рабочая группа. Он надеется, что есть политическое понимание ситуации.

"Конфликтная ситуация, которая была, очень негативна для боеспособности. Надеюсь, что с изменениями все нормализуется. Рабочая группа должна институционально определиться с законом О нацбезопасности. Все остальные кадровые вопросы – это исключительно к президенту", – рассказал Загороднюк.

Он отметил, что когда изменения примут в 2021 году, то система контроля над силами обороны, в частности над ВСУ, будет похожей, как у стран Североатлантического договора. Это станет огромным шагом вперед, поскольку нельзя возлагать систему на личности. Загороднюк отметил, что система должна быть институционально способна управлять силами обороны, чтобы был гражданский контроль от государства до сил обороны.

Загороднюк о ВСУ и Минобороны: смотрите видео

Конфликт ВСУ и Минобороны: коротко