Про це в ефірі 24 каналу сказав ексміністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, невизначеність і відсутність чіткої вертикалі між міністерством, частиною уряду і головнокомандувачем породжує конфлікти.

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"Суперечки були завжди. Навіть до війни. Однак їх не було настільки очевидних і публічних, як протягом останніх місяців. Для того, щоб розв'язати питання, інституційно потрібно внести зміни до закону про нацбезпеку", – зазначив Загороднюк.

Зміни до контролю над системами оборони

Ексміністр розповів, що в парламенті над змінами працює робоча група. Він сподівається, що є політичне розуміння ситуації.

"Конфліктна ситуація, яка була, дуже негативна для боєздатності. Сподіваюсь, що зі змінами все унормується. Робоча група має інституційно визначитися з законом про нацбезпеку. Всі інші кадрові питання – це виключно до президента", – розповів Загороднюк.

Він зазначив, що коли зміни ухвалять 2021 року, то система контролю над силами оборони, зокрема над ЗСУ, буде схожою як в країн Північноатлантичного договору. Це стане величезним кроком вперед, оскільки не можна покладати систему на особистості. Загороднюк наголосив, що система має бути інституційно спроможна керувати силами оборони, щоб був цивільний контроль від держави до сил оборони.

Загороднюк про ЗСУ та Міноборони: дивіться відео

Конфлікт ЗСУ та Міноборони: коротко