В селе Заболотье Ровненской области между сторонниками ПЦУ и УПЦ МП 10 мая вспыхнули столкновения из-за местного храма. В Православной Церкви Украины сделали заявление относительно некоторых моментов конфликта. В частности, говорят об использовании титушок и заговоре полиции с представителями УПЦ МП.

По словам представителей Ровненской епархии ПЦУ, конфликт возник из-за того, что на территорию храма религиозной общины ПЦУ ворвались сторонники УПЦ МП. Сделали они это, несмотря на закрытые ворота и ограждений. В то же время применили силу и нецензурно ругались.

Больше о конфликте На Ровненщине верующие МП и ПЦУ подрались за церковь: есть десятки пострадавших

Реакция на действия полиции

Чтобы успокоить настроения участников инцидента, на место прибыли полицейские. Они попросили покинуть помещение церкви и ее территорию всех присутствующих – и представителей УПЦ МП, и членов религиозной общины Заболотье. Последние, в свою очередь, объясняли правоохранителям, что храм является собственностью общины ПЦУ, а земельный участок находится в их постоянном пользовании.

Однако, работник полиции Суликовский опечатал двери церкви, закрыл на замок и также опечатал вход на территорию храма. В Ровненской епархии говорят, что во время этого правоохранитель не предъявил никаких документов, которые бы указывали на основания применения таких мер. Также не объяснил, согласно каким законам он так поступил.

Впоследствии община обратилась за разъяснениями к Вараскому районному отделу полиции и Главному управлению в Ровненской области. Но ответ не получила до сих пор.

Описанные выше действия сотрудников полиции не только нарушают права Религиозной общины Заболотье как собственника имущества, но и права членов религиозной общины на вероисповедание, в частности на беспрепятственное отправление религиозных культов, гарантированное Конституцией,

– заявили в Ровенской епархии.

Священнослужители добавляют, что действия полицейских содержат признаки преступления, предусмотренного статьей о превышении власти или служебных полномочий. То есть, говорится об умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных полицейскому прав или полномочий. Более того, эти действия причинили существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан.

Относительно таких действий полицейского Ровненская епархия подготовила заявление в ГБР. Также с просьбой посодействовать решению конфликта намерена обратиться к президенту, Верховной Раде, генеральному прокурору, главе МВД, руководителю САП, председателю СБУ.

Участие в конфликте принимали титушки

По словам священнослужителей, подавляющее большинство сторонников УПЦ МП, участвовавших в столкновениях , не являются жителями Заболотье. Их специально доставили из всех уголков Ровненской области. Организатор таких сборов – представитель УПЦ МП Виктор Земляной.

Кто такой Виктор Земляной

На Ровненщине его знают как руководителя отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов при Ровненской епархии УПЦ МП. В то же время он активно давал интервью российским пропагандистским каналам.

Мужчину обвиняют в ряде уголовных преступлений. Говорится о таких статьях Уголовного кодекса:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам,

ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Уголовное дело в отношении него находится на рассмотрении в Ровненском городском суде.

Кстати Толпа верующих без масок и дистанции: Онуфрий в Харькове устроил литургию – возмутительные фото

Другие заявления

В Ровненской епархии опровергли информацию, что 22 мая должны пройти всеобщие (приходские) сборы религиозной общины Заболотье. На них якобы должны были решить вопрос об изменении канонического подчинения общины.

Проведение таких сборов не запланировано, ведь свою каноническую подчиненность члены общины определили 9 июня 2019 года на общем собрании. Тогда 216 членов общины из 223 присутствующих проголосовали за изменение канонической подчиненности и перешли в подчинение Православной Церкви Украины,

– отметили священнослужители.

В то же время они прокомментировали возможность использования храма представителями обеих конфессий. По их словам, согласно закону, часть общества, не согласная с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую религиозную общину. Также им нужно заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем). Последние являются представителями ПЦУ.

Кроме того, если такая новообразованная община будет в подчинении церкви государству-агрессору, она обязана в своем полном названии отражать эту принадлежность. То есть, в названии организации должно быть указано, что эта община является общиной Русской Православной Церкви в Украине.

"В течение этих 2 лет, как часть общества изменила каноническую подчиненность, не согласные с этим решением не совершали никаких действий по созданию новой религиозной общины ", – констатировали в Ровненской епархии.

"Похоже на сговор"

Представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что ситуация вокруг конфликта в Ровненской области очень похожа на предварительный сговор.

Общество и храм принадлежат ПЦУ. На территорию ворвались сторонники Московского патриархата, преимущественно свезены известным служителем МП Земляным. Но местные представители полиции на основании того, что сторонники МП спровоцировали конфликт и пытались захватить храм в общины ПЦУ, лишили общину права пользоваться ее собственным имуществом и совершать богослужения,

– пояснил он.

Заря добавил: когда сторонники МП не имеют прав на имущество и соответствующих документов, они всячески пытаются заблокировать храм, чтобы им не могла пользоваться община ПЦУ.

"В надежде, что подкупом, силой, запугиванием или каким-то другим беззаконным образом они позже смогут захватить храм у общины ПЦУ", – подчеркнул священнослужитель.

К теме Может воспользоваться агрессор, – Ткаченко против "раздувания ситуации" с УПЦ МП

Главное о религиозном конфликте в Ровненской области