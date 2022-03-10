Заграничные почты запустили бесплатную адресную доставку в Украину

Национальные почтовые операторы некоторых государств мира объявили о бесплатной адресной доставке отправлений в Украину. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Список стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, обновляется на сайте по ссылке.

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С 1 марта во всех отделениях почты Грузии принимают посылки с бесплатной доставкой адресатам в Украине.

На Гибралтаре со 2 марта почта бесплатно принимает отправку в Украину: письма, пакеты и посылки весом до 5 килограммов. Гуманитарную почту принимают в главпочтамте – Royal Gibraltar Post Office in Main Street.

Почта Румынии бесплатно доставляет на границу с Украиной гуманитарную помощь, которую граждане пожертвовали лично, через фонды, благотворительные организации или другие учреждения. Также безвозмездно гуммпомощь в Украину доставляет Словения.

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