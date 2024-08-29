В Минприроды окончательно ответили относительно загрязнения воды в Сейме и Десне

Ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет.

Это отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по состоянию на 29 августа. В частности, заместитель ведомства Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев" рассказал о ситуации подробнее.

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"Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами", – отметил Краснолуцкий.

Все службы Минприроды проводят постоянный мониторинг качества воды. В ходе проверок было отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.

В Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Более того, сегодня, 29 августа, состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться через несколько дней", – добавил Краснолуцкий.