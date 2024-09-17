На Сумщине снова зафиксировали загрязнение Сейма: что говорят в Минприроды

На Сумщине зафиксировали ухудшение качества воды из реки Сейм в верхних пунктах мониторинга. Речь идет об участке до села Мутин.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины отметило, что причину повторного загрязнения выясняют.

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Загрязнение реки Сейм

Как сообщает министерство, на реке Сейм на Сумщине наблюдается дальнейшее ухудшение качества воды.

В селе Чумаково возросло химическое потребление кислорода с 84,2 до 104,2 миллиграмма на дециметр, при норме 30 миллиграммов на дециметр, увеличилось содержание взвешенных веществ.

Показатели азота аммонийного выросли с 1,75 до 2,25 миллиграмма на дециметр, при норме 2 миллиграмм на дециметр. А растворенный кислород снизился с 3,6 до 1,36 миллиграмма на дециметр, при норме не менее 4 миллиграмм на дециметр.

Все органы власти, привлечены к локализации загрязнения, выясняют причины вероятного повторного органического загрязнения,

– пишут в министерстве.

В то же время качество воды в местах водозаборов на реке Десна в Киевской области находится в пределах нормы.

В пункте водозабора города Бровары также фиксируется улучшение по химическому потреблению кислорода. Оно снизилось с 33,2 до 27,12 миллиграмма на дециметр, при норме 30 миллиграммов на дециметр. Растворенный кислород находится на уровне 5,5 миллиграмма на дециметр.

В пункте водозабора города Киев наблюдается незначительное ухудшение по содержанию химического потребления кислорода, который вырос до 39 миллиграммов на дециметр при норме 30 миллиграммов на дециметр.

Отметим, что причиной предыдущего загрязнения реки Сейм стало то, что в городе Теткино, что в России, местный сахарный завод сбросил в реку нечистоты от работы предприятия.