Пожары в ряде регионов страны в сочетании с изменением направления ветра стали причиной задымления в столице. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила Наталья Птуха, пресс-секретарь Укргидрометцентра.

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"Мы попали в шлейф дыма"

По словам синоптика, сейчас в Украине продолжается пожароопасный период. Кое-где еще появляются очаги возгорания. Те, что уже потушили, могут продолжать дыметь. В частности, такая ситуация сложилась на севере Киевской области, Черниговской и Сумской. Вследствие того, что ветер изменил направление движения – с востока на север и на северо-восток, дым пришел в столицу.

Мы попали в шлейф дыма. Конечно, он не может быть постоянно одинаковой интенсивности, потому что спасатели с ним активно борются и максимально его локализуют,

– объяснила Наталья Птуха.

Когда в Киеве нормализуется качество воздуха

Синоптик отметила, что если не будет пожаров по югу, по центральным регионам, то от Киева задымление будет отходить в ближайшие дни.

Все эти пожары, которые кое-где еще остаются по северным регионам – Киевщина, Сумщина, Черниговщина, они сейчас как раз таки будут идти в другую сторону, то есть не на Киев. Поэтому ожидаем, что все же с этим ситуация будет улучшаться,

– сказала Птуха.

Напомним, что за последние дни Киев несколько раз попадал в лидеры самых загрязненных городов мира. 20 сентября столица возглавила этот рейтинг.