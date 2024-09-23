Пожежі в низці регіонів країни у поєднанні зі зміною напрямку вітру стали причиною задимлення у столиці. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру.

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"Ми потрапили в шлейф диму"

За словами синоптикині, наразі в Україні триває пожежонебезпечний період. Подекуди ще з'являються осередки займання. Ті, що вже загасили, можуть продовжувати диміти. Зокрема, така ситуація склалася на півночі Київської області, Чернігівської та Сумської. Внаслідок того, що вітер змінив напрямок руху – зі сходу на північ і на північний схід, дим надійшов до столиці.

Ми потрапили в шлейф диму. Звичайно, він не може бути постійно однакової інтенсивності, тому що рятувальники з ним активно борються і максимально його локалізують,

– пояснила Наталія Птуха.

Коли в Києві нормалізується якість повітря

Синоптикиня зауважила, що якщо не буде пожеж по півдню, по центральних регіонах, то від Києва задимлення буде відходити у найближчі дні.

Всі ці пожежі, які подекуди ще залишаються по північних регіонах – Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз якраз таки будуть йти в іншу сторону, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все ж таки з цим ситуація покращуватиметься,

– сказала Птуха.

Нагадаємо, що за останні дні Київ кілька разів потрапляв у лідери найзабрудненіших міст світу. 20 вересня столиця очолила цей рейтинг.