За даними сервісу IQair, станом на 9:30 23 вересня Київ на 7 місці за рівнем забрудненості повітря. Випередили українську столицю два міста в Індії та столиці Пакистану, Бангладеш, Уганди, Індонезії.

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Що відомо про забруднення повітря в Києві

Індекс якості повітря (AQI) станом на 9:00 23 вересня у Києві був вище 150, тобто "шкідливий", що може викликати дискомфорт:

при диханні за тривалого впливу,

у людей із захворюваннями серця.

Та вже станом на 9:42 23 вересня індекс якості повітря покращився до позначки 94 та став помірним.



У Києві погіршилась якість повітря / скриншот з сайту

Хоча однаково концентрація PM2,5 у Києві вранці 23 вересня в 6,4 раза перевищує річне нормативне значення якості повітря ВООЗ. До речі, PM2,5 – це концентрація зважених твердих мікрочастинок і дрібних крапель рідини, що містяться в повітрі.

Що каже влада про якість повітря в Києві

У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці,

– заявили в КМДА.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що станом на 8:00 23 вересня фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Ймовірною причиною погіршення якості повітря в Київській міській військовій адміністрації назвали пожежі в екосистемі Київської області.

У Міндовкілля пояснили, що причиною є горіння торф'яників, пожежі в екосистемах, осінні коливання температур та слабкий вітер.



До поліпшення ситуації зі станом повітря людям радять:

️ закривати вікна та двері;

закривати вікна та двері; ️якомога менше перебувати на вулиці;

️пити багато води;

використовувати маску або респіратор;

робити вологе прибирання приміщень;

️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.



