Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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Загрязнение воздуха в Киеве
Утром 13 февраля в КГГА сообщили о состоянии воздуха в городе.
В столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ,
– говорится в сообщении.
Там указывают, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).
"Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", – объяснили в КГГА.
Там также дали несколько рекомендаций для жителей столицы.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум,
– рекомендуют в КГГА.