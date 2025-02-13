Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Загрязнение воздуха в Киеве

Утром 13 февраля в КГГА сообщили о состоянии воздуха в городе.

В столице удерживается высокий уровень загрязненности воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ,

– говорится в сообщении.

Там указывают, что вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли).

"Поскольку маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей", – объяснили в КГГА.

Там также дали несколько рекомендаций для жителей столицы.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум,

– рекомендуют в КГГА.

