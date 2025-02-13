Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.
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Забруднення повітря у Києві
Зранку 13 лютого в КМДА повідомили про стан повітря в місті.
У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин,
– ідеться в повідомленні.
Там вказують, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).
"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", – пояснили в КМДА.
Там також дали декілька рекомендацій для жителів столиці.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум,
– рекомендують в КМДА.