Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Забруднення повітря у Києві

Зранку 13 лютого в КМДА повідомили про стан повітря в місті.

У столиці утримується високий рівень забрудненості повітря: фіксується підвищення концентрації завислих речовин,

– ідеться в повідомленні.

Там вказують, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

"Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок", – пояснили в КМДА.

Там також дали декілька рекомендацій для жителів столиці.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум,

– рекомендують в КМДА.

