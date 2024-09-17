Отметим, что днем ранее КГГА предупреждало о возможном ухудшении качества воздуха из-за пожара в Вышгородском районе. Сообщалось о возможном задымлении таких районов столицы, как Оболонский, Подольский и Святошинский.
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Загрязнение воздуха в Киеве
К счастью, в Киеве по состоянию на вечер 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий
Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано,
– сообщает власть.
В КГГА отметили, что следить за состоянием атмосферного воздуха можно в приложении Киев Цифровой.
Как действовать в случае задымленности
В случае задымленности украинцам стоит:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- держать окна закрытыми. Во время открытия окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
- по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
- увеличить потребление жидкости до 2 – 3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.