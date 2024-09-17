Зазначимо, що днем раніше КМДА попереджало про можливе погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі. Повідомлялося про можливе задимлення таких районів столиці, як Оболонський, Подільський та Святошинський.

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Забруднення повітря у Києві

На щастя, у Києві станом на вечір 17 вересня рівень забрудненості повітря низький

Перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано,

– повідомляє влада.

У КМДА зазначили, що слідкувати за станом атмосферного повітря можна у застосунку Київ Цифровий.

Як діяти у разі задимленості

У разі задимленості українцям варто: