Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА. До цього кияни уже фіксували стовп диму, який було як раз таки видно з Вишгородського району.

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У яких районах Києва можуть відчувати наслідки пожежі

У КМДА зазначили, що через пожежу, що, за попередніми даними, сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області, можливе задимлення таких районів столиці, як Оболонський, Подільський та Святошинський.

У Київській міській державній адміністрації порадили киянам у разі задимленості скористатися такими порадами:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими. Під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

за змогою ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити місткості з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Раніше у коментарі 24 Каналу начальниця відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Київщини Вікторія Рубан розповіла, що у Вишгородському районі фіксували займання лісової підстилки, а на місця пожежі вирушили рятувальники.