24 Канал розпитав у еколога, чи є цей смог шкідливим для здоров'я та коли зміниться ситуація із забрудненням повітря у Києві.

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Яка ситуація з повітрям у Києві та що взагалі трапилося

У вечір неділі, 15 вересня, у столиці за кілька годин різко впала якість повітря – на рівні землі місто накрив смог та запах горіння.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря,

– мовилося у повідомленні КМДА.

До покращення ситуації у міській адміністрації рекомендували такі заходи:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

увімкнути на максимум очищувач повітря, якщо він є.

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Станом на 08:00 ранку 16 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середнім, повідомили у КМДА.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря становив 40 одиниць. Це низький рівень забрудненості.

Крім того, Український гідрометцентр попередив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 17 – 19 вересня у столичному регіоні (крім самого Києва та Чорнобиля).



Пожежна небезпека у Київській області / Інфографіка Українського гідрометцентру

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню),

– мовиться у повідомленні.

Яка причина смогу в Києві

Одна з причин забруднення повітря у Києві – літній стан погоди. За відсутності вітру та сонячної погоди забрудники накопичуються над містом, прокоментував 24 Каналу еколог Олександр Соколенко.

16 серпня спостерігається вітер, що трохи покращує ситуацію, але він вщухне і забруднення у Києві може ще посилитися.

Інша причина – у Києві вже більше ніж чотири доби домінує вітер східного та південно-східного напрямків, що зумовлено наявністю циклонів на південному заході України. Оскільки Схід України та Київської області не зачепили дощові фронти, на схід від Києва тримається екстремальна посуха,

– пояснює Соколенко.

Через посуху, зокрема в Бориспільському районі, де давно не було дощу, трапляються пожежі – люди підпалюють траву та листя.

Також можуть бути лісові пожежі та підпали полів, додає еколог – всі ці локальні пожежі зафіксовано на схід від Києва. Через південно-східний вітер задимлення і потрапляє до столиці та сильніше відчувається на лівобережжі, а також у Броварах та Борисполі.

Водночас триває пожежа лісової підстилки в Вишгородському районі Київської області. Зараз підрозділи працюють на місці. Про це 24 Каналу повідомила Вікторія Рубан – речниця ДСНС Київської області.

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На північ Київщини також заходить задимлення з Сумщини та Чернігівщини – там горять ліси, зокрема через бойові дії, додає Олександр Соколенко. Але до Києва це задимлення не доходить.

Чим небезпечне задимлення для здоров'я киян

Еколог не вважає рівень задимленості, що спостерігався у Києві 15 – 16 серпня, критичним.

Олександр Соколенко порівнює нинішнє задимлення із наслідками пожежі в Чорнобилі у 2020 та 2022 роках – тоді була "просто жахлива ситуація". Зараз такого немає, запевняє експерт.

Влітку, коли температура підіймається до 30 і вище градусів, і коли стоїть безвітряна погода, в Києві може бути гіршою якість повітря, ніж зараз. Особливо в робочі дні, коли багато транспорту та затори на дорогах. Нинішнє задимлення шкідливе, але подібні ситуації на картах якості повітря відбуваються в столиці практично щотижня. Для Києва це, на жаль, стандартна ситуація,

– зазначив еколог.

За словами Олександра Соколенка, така ситуація із повітрям у Києві зберігатиметься щонайменше до кінця тижня, адже погода не зміниться. Ба більше, задимлення може трохи збільшитися, оскільки вщухне вітер.

Найімовірніше, такий характер погоди і рівень забруднення зберігатиметься до наступних вихідних, каже експерт.

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