Около 17:00 в соцсетях начали писать об ухудшении качества воздуха в Киеве. К вечеру в КГГА подтвердили ситуацию.

Смотрите также Киев снова накрыл смог: столица в ТОП-10 самых грязных городов мира

В Киеве снова нечем дышать

По состоянию на 19:00 в городе зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц (пыли).

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.

Всем жителям столицы советуют:

• закрыть окна;

• ограничить пребывание на улице;

• пить много воды;

• если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

"Киев Цифровой" уточняет, что в воздухе преувеличена концентрация мелких, невидимых глазу частиц пыли, которые образуются во время промышленного производства, пожаров и сгорания отходов. Они могут через легкие попадать в кровеносную систему и дыхательные пути, раздражать слизистые оболочки.