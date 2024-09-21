Около 17:00 в соцсетях начали писать об ухудшении качества воздуха в Киеве. К вечеру в КГГА подтвердили ситуацию.
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В Киеве снова нечем дышать
По состоянию на 19:00 в городе зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц (пыли).
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.
Всем жителям столицы советуют:
• закрыть окна;
• ограничить пребывание на улице;
• пить много воды;
• если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
"Киев Цифровой" уточняет, что в воздухе преувеличена концентрация мелких, невидимых глазу частиц пыли, которые образуются во время промышленного производства, пожаров и сгорания отходов. Они могут через легкие попадать в кровеносную систему и дыхательные пути, раздражать слизистые оболочки.