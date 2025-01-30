Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Смотрите также Ученые представили противоречивое устройство для очистки воздуха: почему его критикуют

Качество воздуха в Киеве 30 января

По состоянию на 8 часов утра 30 января уровень загрязненности атмосферного воздуха на правом берегу низкий, на левом – средний. Указывается, что радиационный фон во всем городе в норме.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата отмечает, что датчики наблюдения за качеством воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль.

Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения, что в свою очередь может влиять на завышенные показатели,

– объяснили там.

Смотрите также Ветряки помогут очистить атмосферу от углекислого газа: что известно о новой технологии

К слову, вечером 24 декабря в КГГА сообщали, что в столице фиксировали средний уровень загрязненности воздуха. Возможной причиной повышения уровня загрязненности назвали метеорологические условия.