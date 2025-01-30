Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Якість повітря в Києві 30 січня

Станом на 8 годину ранку 30 січня рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі низький, на лівому – середній. Вказується, що радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату наголошує, що датчики спостереження за якістю повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил.

Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення, що своєю чергою може впливати на завищені показники,

– пояснили там.

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До слова, ввечері 24 грудня в КМДА повідомляли, що в столиці фіксували середній рівень забрудненості повітря. Можливою причиною підвищення рівня забрудненості назвали метеорологічні умови.