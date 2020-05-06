Загрязнение воды на оккупированном Донбассе: 300 тысяч людей оказались в опасности

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и вызвано их загрязнение. Это повлияет на безопасность здоровья сотен тысяч граждан, а также на местную экосистему.

Така ситуація сталася внаслідок злочинної недбалості окупаційних адміністрацій бойовиків. Про це повідомляє преслужба Міністерства з питань окупованих територій.

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Мовиться про скидання скидання неочищених стоків шахти "Булавинська" до Волинцевського питного водосховища (розташоване на схід від Єнакієвого). Там зафіксували значне порушення гігієнічних та екологічних показників.

Зокрема, норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів перевищено вшестеро, нітратів — у 5,7 рази, сульфатів — у 3,5 рази, цинку — маже у 4 рази.

Окупаційна адміністрація знає про наявність проблеми, проте адекватних заходів не вживає.

Наразі забір води з Волинцівського водосховища тимчасово припинено. Вода для споживання подається з каналу "Сіверський Донець – Донбас". Втім, невдовзі ситуація може вийти з-під контролю, оскільки канал потребує регулярного очищення та планового ремонту. Окупаційна "влада" почне подавати людям забруднену воду, вважають в міністерстві.

Крім того, на окупованій частині Луганської області виникла загроза зникнення річки Біла та Ісаківського водосховища (розташоване на схід від міста Алчевськ).

Баланс роботи водосховища порушено після припинення роботи водовідливного комплексу шахти "Слов'яносербська".

Зверніть увагу! Волинцевське водосховище використовується як джерело питної води для міст Єнакієво, Дебальцево, Шахтарськ, Чистяково (колишній Торез) та інших населених пунктів, де проживає понад 300 тисяч осіб.

Волинцівське питне водосховище на карті: