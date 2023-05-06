Пропагандисты сообщают, что в момент взрыва Захар Прилепин возвращался из "командировки" на Донбассе. Он проходил службу в составе батальона Росгвардии "Оплот" и ехал домой к семье.
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В машине с ним находилась дочь
По данным СМИ, в автомобиле ехала дочь Прилепина, она не пострадала. Сообщается, что пропагандист возвращался с оккупированных Россией территорий Донбасса.
Украинские партизаны сообщили, что в момент взрыва Прилепин уезжал в Нижний Новгород.
Ехал своей козырной Audi Q7 к родственникам в Нижний Новгород. Но ехал не один, а с сюрпризом на днище автомобиля. Сюрприз сработал. Захар в больнице,
– рассказали в партизанском движении "Атеш".
СМИ сообщают, что Прилепин увозил дочь к родственникам, поэтому за ним, вероятно, могли следить и привели бомбу в действие, когда ребенка в машине не было. Дочь Прилепина не пострадала.
На трассах Нижегородской области сейчас выставляют блокпосты, чтобы поймать "злоумышленников".
Заметим, что губернатор области Глеб Никитин подтвердил подрыв автомобиля Прилепина, добавив, что с ним якобы все в порядке. В то же время российские СМИ сообщают, что у пропагандиста сотрясение мозга и сломаны обе ноги. Его доставят в больницу вертолетом.
За день до Прилепина выступал перед вагнеровцами
Пригожин заявил, что 5 мая Прилепин выступил с заявлением перед ЧВК "Вагнер". Также он выпускал программу на НТВ "Уроки русского". И в последней передаче, вышедшей за день до взрыва, он призвал умирать за Россию. Кроме этого, он заявил, что Донбасс – "часть российского мира".
Последние заявления Прилепина:
- "Победа – это одна из важнейших основ государственной идеологии, мы все - дети Бессмертного полка"
- "Россия – это самая большая страна в мире, в которой мы прекрасно чувствуем себя".
- "Государство приветствует граждан, чья жизнь и работа связана с нашей общей страной. Культурная элита не может состоять из пацифистов".
- "Право на экспансию – это наша историческая традиция".