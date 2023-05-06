Пропагандисти повідомляють, що в момент вибуху Захар Прілєпін повертався з "відрядження" на Донбасі. Він проходив службу у складі батальйону Росгвардії "Оплот" і їхав додому до родини.

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У машині з ним перебувала донька

За даними ЗМІ, в автомобілі їхала дочка Прілепіна, вона не постраждала. Повідомляється, що пропагандист повертався з окупованих Росією територій Донбасу.

Українські партизани повідомили, що в момент вибуху Прілєпін їхав у Нижній Новгород.

Їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні,

– розповіли у партизанському русі "Атеш".

ЗМІ повідомляють, що Прілєпін відвозив доньку до родичів, тому за ним, ймовірно, могли стежити й привели бомбу в дію, коли дитини в машині не було. Донька Прилєпіна не постраждала.

На трасах Нижньогородської області зараз виставляють блокпости, щоб упіймати "зловмисників".

Зауважимо, що губернатор області Гліб Нікітін підтвердив підрив автомобіля Прілєпіна, додавши, що з ним буцімто все гаразд. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що у пропагандиста струс мозку зламані й обидві ноги. Його доставлять у лікарню гелікоптером.

За день до Прілєпін виступав перед вагнерівцями

Пригожин заявив, що 5 травня Прілєпін виступив із заявою перед ПВК "Вагнер". Також він випускав програму на НТВ "Уроки російської". Й в останній передачі, яка вийшла за день до вибуху, він закликав помирати за Росію. Крім цього, він заявив, що Донбас – "частина російського світу".

Останні заяви Прілєпіна: