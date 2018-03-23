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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Захарченко может "потроллить" Украину, предложив Надежде убежище, – экс-адвокат Савченко

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Надежда Савченко вряд ли найдет поддержку со стороны РФ. Если Россия и будет предлагать помощь или политическое убежище для Надежды Савченко, то это будет только троллингом.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экс-адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.

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22 марта 2018 года Марк Фейгин, адвокат, защищавший Надежду в России, сделал заявление с просьбой проявить к подсудимой снисходительное отношение и гуманизм.

"В общем, не надо игнорировать тот факт, что она, действительно, провела два года в российской тюрьме. И она точно была самая безобидная. Эти два года, вероятно, дали о себе знать и отразились на поведении Савченко", – прокомментировал он.

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Также экс-адвокат считает, что никто Надежду Савчекно во время заключения не вербовал, ведь это было бы невозможно сделать. Тем более тогда с украинкой общались и консулы, и родственники, и врачи.

Надежда Викторовна вполне невербованный элемент. Все, что думает, она сразу говорит. Поэтому смысла, от таких договоренностей с ней, не было бы никакого,
– сказал Фейгин.

Также он не понимает изменение риторики Савченко, и какой поддержки она этим добивается. Ведь, если раньше украинцы одобряли ее дух, сопротивление и прямоту, то кому одобрять скорее сепаратистские высказывания сегодня? Фейгин заверил, что и в России она не будет иметь поддержки тоже.

Я считаю, что это изменение связано со многими факторами, но судить не могу. Если мы говорим о том, что она была завербована уже после ее освобождения, или кто-то на нее повлиял,
– добавил адвокат.

Фейгин заверил, что если Россия и будет предлагать помощь или политубежище, то это будет скорее попытка троллинга.

"Но я думаю, что это будет делать Захарчекно, потому Кремль вообще до такого не опускается", – сказал он.

Напомним, Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском райсуде Киева, где избирается ей мера пресечения, объявила о начале голодовки.

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко Владимир Рубан Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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