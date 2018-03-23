Захарченко може "потролити" Україну, запропонувавши для Надії притулок, – екс-адвокат Савченко

Надія Савченко навряд чи знайде підтримку зі сторони РФ. Якщо Росія і пропонуватиме допомогу чи політичний притулок для Надії Савченко, то це буде лише тролінгом.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів екс-адвокат Надії Савченко Марк Фейгін.

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22 березня 2018 року Марк Фейгін, адвокат, який захищав Надію в Росії, зробив заяву з проханням проявити до підсудної поблажливе ставлення та гуманізм.

"Загалом, не треба ігнорувати той факт, що вона, дійсно, провела два роки у російській в'язниці. І вона точно була цілком невинна. Ці два роки, певно, дали про себе знати та відобразились на поведінці Савченко" – прокоментував він.

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Також екс-адвокат вважає, що ніхто Надію Савчекно під час ув'язнення не вербував, адже це було б неможливо зробити. Тим паче тоді з українкою спілкувались і консули, і родичі, і лікарі.

Надія Вікторівна цілком невербований елемент. Все, що думає, вона відразу говорить. Тому сенсу з таких домовленостей з нею не було б ніякого,

– сказав Фейгін.

Також він не розуміє зміни риторики Савченко, та якої підтримки вона цим добивається. Адже, якщо раніше українці схвалювали її дух, супротив та прямоту, то кому схвалювати швидше сепаратистські висловлювання сьогодні? Фейгін запевнив, що і в Росії вона не матиме підтримки також.

Я вважаю, що ця зміна пов'язана з багатьма факторами, але судити не можу. Якщо ми говоримо про те, що вона була завербована вже після її звільнення, чи хтось на неї вплинув,

додав адвокат.

Фейгін запевнив, що якщо Росія і пропонуватиме допомогу чи політ притулок, то це буде швидше спроба тролінгу.

"Але я думаю що це буде робити Захарчекно, бо Кремль загалом до такого не опускається" – сказав він.

Нагадаємо, Надія Савченко під час виступу у Шевченківському райсуді Києва, де обирається їй запобіжний захід, оголосила початок голодування.