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Главаря боевиков Захарченко серьезно ранили, – СМИ

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Александр Захарченко получил ранение, – СМИ
Александр Захарченко получил ранение, – СМИ / EPA

В последнее время руководитель пророссийских наемников на оккупированной части Донетчины Александр Захраченко перестал появляться как на публике, так и в сюжетах пропагандистских изданий. Как выяснилось, согласно неофициальным источникам, вождь боевиков получил серьезное ранение и сейчас передвигается на костылях.

Об этом пишет издание "Ведомости Донбасса".

Читйате также: Финал Захара: почему главарь террористов сбежал в РФ и зачем была вся эта клоунада

"Некоторое время назад – около двух недель – главарь оккупантов Донбасса Александр Захарченко исчез из поля зрения. Это породило множество вопросов, некоторые даже предполагали быструю "смену власти". Однако, как выяснилось, Александр Захарченко ранен и тот снова ходит на костылях. Как сообщают дончане в соцсетях, ранен Захарченко был под Авдеевкой, но эта информация "официальной властью ДНР" тщательно скрывается", – отмечают журналисты.

К слову, некоторые юзеры со ссылкой на слухи из Москвы убеждают, что Захарченко сделали операцию и он сейчас из своего кабинета никуда не выходит и половину приемов отменяет.

Также пользователи говорят, что Захарченко пьет очень много алкоголя.

Напомним, в мае 2017 года на главаря боевиков якобы делали покушение – тогда на дороге к мемориальному комплексу "Савур-Могила" прогремели два взрыва перед его приездом. Впоследствии оккупационная власть заявила, что взрывы перед визитом Захарченко являются якобы терактом.

Теги: Новости Украины Новости Донецка СМИ Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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