Ватажка бойовиків Захарченка серйозно поранили, – ЗМІ

Останнім часом керівник проросійських найманців на окупованій частині Донеччини Олександр Захраченко перестав з’являтися як на публіці, так і сюжетах пропагандистських видань. Як з’ясувалося, відповідно до неофіційних джерел, вождь бойовиків зазнав серйозного поранення та зараз пересувається на милицях.

Про це пише видання "Відомості Донбасу".

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"Деякий час тому – близько двох тижнів – ватажок окупантів Донеччини Олександр Захарченко зник з поля зору. Це породило безліч питань, деякі навіть припускали швидку "зміну влади". Однак, як з'ясувалося, Олександра Захарченка поранено та той знову ходить на милицях. Як повідомляють донеччани в соцмережах, поранено Захарченка було під Авдіївкою, але ця інформація "офіційною владою "ДНР" ретельно приховується", – зазначають журналісти.

До слова, деякі юзери з посиланням на чутки з Москви переконують, що Захарченку зробили операцію та він зараз зі свого кабінету нікуди не виходить і половину прийомів скасовує.

Також користувачі кажуть, що Захарченко п’є дуже багато алкоголю.

Нагадаємо, у травні 2017 року на ватажка бойовиків ніби здійнювали замах – тоді на дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила" прогриміли два вибухи перед його приїздом. Згодом окупаційна влада заявила, що вибухи перед візитом Захарченка є нібито терактом.