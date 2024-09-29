Такое заявление сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение вражеского ведомства. Пропагандистка сообщила о намерении обратиться в Международный суд ООН.

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Захарова угрожает обратиться в суд ООН

На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный вред, нанесенный подрывом газопроводов европейской экономике и экологии,

– жалуется Захарова.

Поэтому, по ее словам, Россия официально объявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Российский министр говорит, что по состоянию на сейчас продолжается досудебная стадия урегулирования спора, который является обязательным этапом, предусмотренным конвенциями.

"Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда РФ намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный Суд ООН в связи с нарушением указанными странами своих конвенционных обязательств", – добавила пропагандистка.

Она также отметила, что "на очереди и другие государства, которые могут иметь отношение к подрыву "Северных потоков". Интересно, что на днях Лавров во время выступления на Генассамблее ООН обвинил в этом американцев, которые якобы все отрицают и сделают все возможное, чтобы скрыть свою причастность к подрыву.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северных потоков" произошли взрывы. В результате этого началась утечка на участках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.