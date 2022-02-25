История повторяется
Истекая кровью, после пяти недель беспримерно героического сопротивления, польская армия капитулировала.
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Польское правительство, сначала планировавшее сопротивляться в высокогорьях Карпат и переехавшее в Коломыю, после удара СССР ушло в изгнание вместе с остатками армии сначала в Румынию, потом в Великобританию.
Польские солдаты, защищая последние свои твердыни всё ждали помощи от союзных великих держав. Не дождались. Англия и Франция даже не решились объявить войну СССР, оккупировавшему пол Польши и напавшему на Финляндию.
Поляки выстоять не смогли. Финны, к удивлению и восхищению всего мира, выстояли. Но существенной помощи от западных держав не пришло ни тем, ни тем. Даже Германия в советско-финской войне соблюдала строгий нейтралитет, следуя Московскому пакту 23 августа 1939 года.
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К чему приводит нежелание воевать
Англия и Франция не хотели воевать, всё надеялись закончить дело миром или нападением Германии на СССР.
А Гитлер в мае 1940 года всеми силами напал на Францию и раздавил ее за те же пять недель, что и Польшу. Англия смогла выстоять великую битву, но воистину страшной ценой. А потом Гитлер, уже совершенно пьяный от человеческой крови, напал и на СССР.
Победа пришла только через шесть лет после того сентября 1939 года и цена этой победы – 80 миллионов жизней.
Почему я всё это вспомнил не к дате?
А потому что и тогда, 83 года назад Западные демократии, поддерживая аккуратно жертв нацистской и большевицкой агрессии, предпочитали сами оставаться жить в мирном доме.
Но война пришла и к ним. Отсидеться не получилось. И никогда не получалось. И не получится на этот раз.
Оставить друга, просящего о помощи, в одиночестве - всегда означает только одно. Скоро лютый враг, растерзавший твоего друга, придет в твой дом. По-другому не бывает.
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