История повторяется

Истекая кровью, после пяти недель беспримерно героического сопротивления, польская армия капитулировала.

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Польское правительство, сначала планировавшее сопротивляться в высокогорьях Карпат и переехавшее в Коломыю, после удара СССР ушло в изгнание вместе с остатками армии сначала в Румынию, потом в Великобританию.

Англия и Франция даже объявили Германии войну 3 сентября 1939 года. Но это была "странная" война. Несколько вялых операций у западной границы Германии, никому не нужная в условиях дружбы Рейха с СССР морская блокада…

Польские солдаты, защищая последние свои твердыни всё ждали помощи от союзных великих держав. Не дождались. Англия и Франция даже не решились объявить войну СССР, оккупировавшему пол Польши и напавшему на Финляндию.

Поляки выстоять не смогли. Финны, к удивлению и восхищению всего мира, выстояли. Но существенной помощи от западных держав не пришло ни тем, ни тем. Даже Германия в советско-финской войне соблюдала строгий нейтралитет, следуя Московскому пакту 23 августа 1939 года.

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К чему приводит нежелание воевать

Англия и Франция не хотели воевать, всё надеялись закончить дело миром или нападением Германии на СССР.

А Гитлер в мае 1940 года всеми силами напал на Францию и раздавил ее за те же пять недель, что и Польшу. Англия смогла выстоять великую битву, но воистину страшной ценой. А потом Гитлер, уже совершенно пьяный от человеческой крови, напал и на СССР.

Победа пришла только через шесть лет после того сентября 1939 года и цена этой победы – 80 миллионов жизней.

Почему я всё это вспомнил не к дате?

А потому что и тогда, 83 года назад Западные демократии, поддерживая аккуратно жертв нацистской и большевицкой агрессии, предпочитали сами оставаться жить в мирном доме.

Но война пришла и к ним. Отсидеться не получилось. И никогда не получалось. И не получится на этот раз.

Оставить друга, просящего о помощи, в одиночестве - всегда означает только одно. Скоро лютый враг, растерзавший твоего друга, придет в твой дом. По-другому не бывает.

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