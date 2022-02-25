Історія повторюється

Стікаючи кров'ю, після п'яти тижнів героїчного опору, польська армія капітулювала.

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Польський уряд, який спочатку планував чинити опір у високогір'ях Карпат і переїхав до Коломиї, після удару СРСР пішов у вигнання разом із залишками армії спочатку до Румунії, потім до Великої Британії.

Англія та Франція навіть оголосили Німеччині війну 3 вересня 1939 року. Але це була "дивна" війна. Декілька в'ялих операцій біля західного кордону Німеччини, нікому не потрібна в умовах дружби Рейху з СРСР морська блокада…

Польські солдати, захищаючи свої твердині, все чекали допомоги від союзних великих держав. Але не дочекалися. Англія і Франція навіть не наважилися оголосити війну СРСР, що окупував половину Польщі і напав на Фінляндію.

Поляки вистояти не змогли. Фіни, на подив і захоплення всього світу, вистояли. Але суттєвої допомоги від західних держав не надійшло ні тим, ні тим. Навіть Німеччина в радянсько-фінській війні дотримувалася суворого нейтралітету, слідуючи Московському пакту 23 серпня 1939 року.

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До чого призводить небажання воювати

Англія та Франція не хотіли воювати, все сподівалися закінчити справу миром чи нападом Німеччини на СРСР. А Гітлер у травні 1940 року всіма силами напав на Францію і розчавив її за ті самі п'ять тижнів, що й Польщу. А Англія змогла вистояти велику битву, але воістину страшною ціною.

А потім Гітлер, уже зовсім п'яний від людської крові, напав на СРСР. Перемога прийшла лише через шість років після того вересня 1939 року і ціна цієї перемоги – 80 мільйонів життів.

Чому я все це пригадав не до дати?

А тому, що й тоді, 83 роки тому Західні демократії, підтримуючи обережно жертв нацистської та більшовицької агресії, воліли самі залишатися жити у мирному домі.

Але війна прийшла до них.

Відсидітися не вдалося. І ніколи не виходило. І не вийде цього разу.

Залишити друга, який просить про допомогу, на самоті – завжди означає лише одне. Незабаром лютий ворог, що роздер твого друга, прийде до твоєї хати. Інакше не буває.​

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