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      Захисники суддівської мафії проти Шабуніна: чого злякалась Вища рада правосуддя

      Право на достоинство 72 Читати новину українською

      Вища Рада Правосуддя прийняла рішення звернутися до СБУ, Генпрокуратури та Нацполіції з вимогою розслідувати мої дії щодо (!) незаконного захоплення державної влади та пропаганди насильства в бік державних діячів З того ж приводу ВРП звернулася до Мін'юсту і МЗС. До речі, навіщо до цих двох органів – незрозуміло.

      Ну добре, силовики – вони хоча б посадити мене можуть чи на допити потягати, обшуками покошмарити. А Мін'юст як мене карати буде?Громадянства позбавить, паспорт забере? 

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      А МЗС що зі мною зробити може? Дивно, що в "Нафтогаз" не написали, щоб опалення мені обрізали.

      Давайте ще раз, аморальні захисники суддівської мафії, які повідмазували найогидніших суддів Майдану, і відвертих корупціонерів в мантіях, просять силовиків покарати громадянина, який тикає членів ВРП носом в кожне їх зашкварне рішення.

      Але раз хлопці та дівчата з Вищої Ради Правосуддя так просять, то нагадаю вам лише кілька їх рішень, прийнятих наприкінці року. Вкотре тицьнемо їх носом в їх власний послід.

      Скандальні рішення ВРП

      Буквально кілька тижнів тому ВРП відмовилося звільнити скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Богдана Саніна. Того самого, який у 2013 році заборонив Київський Майдан.

      Богдан Санін
      Суддя Богдан Санін

      За кілька днів до того члени ВРП відмазали чудо в суддівській мантії, яке кинуло за ґрати фотографа, звіряче побитого "Беркутом". Ім'я чуда в мантії – Валентина Маліновська.

      Вона тоді вирішила, що це фотограф на силовиків напав. До речі, невістка Маліновської працює керівником відділу у Вищій раді правосуддя.


      Суддя Валентина Маліновська

      Трішки раніше члени ВРП відмазала суддю Євгена Аблова, який зобов'язав "Беркут" зачистити Майдан від протестувальників. Нагадаю, Аблов тоді обґрунтував своє рішення тим, що майданівці "заважали людям гуляти по Хрещатику".


      Суддя Євген Аблов

      Паралельно з захистом найогидніших представників суддівських кланів Вища Рада правосуддя заблокувала судову реформу, основним елементом якої було, власне, її ж очищення.

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      Вони просто відмовилися делегувати своїх представників в етичну комісію, яка мала би звільняти зашкварених членів ВРП. Чим заблокували створення цієї комісії. І це при тому, що закон прямо вимагав цього від ВРП.

      Чого бояться у ВРП

      Мені було насправді цікаво, що саме з моїх дій змусило Вищу Раду Правосуддя вимагати мого покарання від СБУ, Генпрокуратури і Нацполіції.

      Ми з командою становимо для ВРП загрозу, адже робимо дуже багато, щоб перезавантажити цей нікчемний орган та нарешті зруйнувати кругову поруку судових "еліт".

      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін

      Але мені було важливо зрозуміти, що саме їх так налякало, чого конкретно вони аж так злякалися. Ви не повірите: Вища Рада Правосуддя злякалася коментарів у соціальних мережах!

      Я серйозно: це є в офіційному рішенні Вищої Ради Правосуддя. Цитую: "Коментарі Шабуніна є провокуючими, містять погрози насильством членам ВРП… Дії спрямовані на... незаконне захоплення державної влади".

      Спробу незаконного захоплення мною влади ВРП вбачає в публічній переписці, яку я мав з одним з її членів. Олексій Маловацький образився моєму до нього зверненню на "ти".

      Олексій Маловацький
      Олексій Маловацький

      Довелося нагадати членові ВРП, що захмарні гроші платимо їм ми – платники податків. До речі, середньостатистичний член Вищої Ради Правосуддя у 2018 році отримав три мільйони гривень наших податків.

      А ще панові з ВРП довелося роз'яснити, що звернення до нього на "ти" це дуже ніжна форма ставлення до людей, які, пробачте, плюють в обличчя всій країні, відмазуючи суддів Майдану та іншу суддівську нечесть.

      Знаєте, який мій висновок з цієї ситуації? Суддівська мафія боїться зворотного зв'язку від реальних людей набагато більше, ніж реформаторських законів, заяв міжнародників чи аналітичних статей в медіа.

      Вони так бояться нас з вами, що при першому контакті, навіть віртуальному (через соціальні мережі), захищаються такими самими як і вони, страшно чесними силовиками. Цікаве відкриття. А головне – дуже перспективне з точки зору вичавлювання з них змін.

      Мені було цікаво, що саме з дій Центр Протидії Корупції змусило Вищу Раду Правосуддя звернутися проти нас в СБУ, ГПУ і...

      Опубліковано Vitaliy Shabunin  Неділя, 22 грудня 2019 р.


      Я навіть вдячний членам з Вищої Ради Правосуддя за підказку. Тепер в мене є чітка комунікаційну ціль – аби максимальна кількість людей знала не лише про зашквари членів ВРП, а й пізнавала їх в обличчя.

      Моя ідеальна картина майбутнього: члени ВРП мають такий діалог кожного разу, коли виходять в реальний світ. Наприклад, коли розраховуються за бензин на заправці чи купують продукти в супермаркеті.

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      Одним словом, я щиро бажаю членам Вищої Ради Правосуддя в 2020 році максимально часто зіштовхуватися з реальними людьми. Максимально часто чути, що про них і їх роботу, а головне, про них самих, думають реальні люди.

      Зі свого боку обіцяю максимально посприяти такій їх зустрічі з реальним світом. Якщо мене СБУ Баканова чи Нацполіція Авакова до цього в тюрмі не закриє за спробу захоплення державної влади. Останні такі, що можуть.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Министерство юстиции Служба безопасности Украины Министерство внутренних дел Высший совет правосудия Судьи Видеоблоги Право на достоинство
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