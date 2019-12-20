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      Высший совет правосудия отказался уволить судью, который "запрещал Евромайдан"

      12 Читати новину українською
      Высший совет правосудия не уволил скандального судью Санина / chesnosud.org

      Высший совет правосудия отказался уволить скандального судью Окружного административного суда Киева Богдана Санина. Именно он в 2013 году запретил проведение мирных акций в центре Киева.

      Высшая квалификационная комиссия судей еще в апреле 2018 года признала Санина недобросовестным и рекомендовала его уволить, сообщили на сайте Центра противодействия коррупции.

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      Высший совет правосудия (ВСП) рекомендацию игнорировал больше года. А 19 декабря принял решение оставить его в должности.

      Это уже не первый раз члены ВСП защищают судей Майдана, особенно со скандального Окружного административного суда Киева. Интересно, что засуетились члены ВСП с заседанием по Санину именно в разгар судебной реформы, которую они заблокировали,
      – заявила эксперт ЦПК Галина Чижик.

      По ее словам, новое законодательство предусматривает создание этической комиссии. А это может грозить увольнением самих членов ВРУ.

      Кроме того, Центр противодействия коррупции отмечает, что вместо очистки судебного корпуса ВСП обратился в правоохранительные органы по поводу действий самого ЦПК. Высший совет правосудия хочет, чтобы СБУ и другие органы расследовали действия председателя правления ЦПК Виталия Шабунина.

      Обратите внимание: Роскошные яхты, элитные особняки и отдых в Крыму: шокирующие состояния судей Майдана

      Что известно об отказе увольнять других судей Майдана

      Ранее ВСП не уволил еще двух судей Майдана из Окружного административного суда Киева. Речь идет о Евгении Аблове и Валентине Малиновской, которая бросила за решетку протестующего во время Революции Достоинства.

      Что известно о деятельности Санина

      В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года произошел первый силовой разгон Майдана. Тогда беркутовцы напали на студентов, собравшихся под стелой Независимости. Юридическим основанием для их действий было решение Санина. Именно он запретил проведение мирных собраний на улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Высший совет правосудия Окружной административный суд Киева Судьи Решение суда Революция достоинства
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