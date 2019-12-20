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      Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю, який "забороняв Євромайдан"

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      Вища рада правосуддя не звільнила скандального суддю Саніна / chesnosud.org

      Вища рада правосуддя відмовилася звільнити скандального суддю Окружного адміністративного суду Києва Богдана Саніна. Саме він у 2013 році заборонив проведення мирних акцій в центрі Києва.

      Вища кваліфікаційна комісія суддів ще у квітні 2018 року визнала Саніна недоброчесним та рекомендувала його звільнити, повідомили на сайті Центру протидії корупції.

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      Вища рада правосуддя (ВРП) рекомендацію ігнорувала понад рік. А 19 грудня прийняла рішення залишити його на посаді.

      Це вже не вперше члени ВРП захищають суддів Майдану, особливо зі скандального Окружного адміністративного суду Києва. Цікаво, що заметушилися члени ВРП із засіданням щодо Саніна саме в розпал судової реформи, яку вони заблокували, 
      – заявила експертка ЦПК Галина Чижик.

      За її словами, нове законодавство передбачає створення етичної комісії. А це може загрожувати звільненням самих членів ВРП.

      Окрім того, Центр протидії корупції відзначає, що замість очищення судового корпусу ВРП звернулася до правоохоронних органів щодо дій самого ЦПК. Вища рада правосуддя хоче, щоб СБУ та інші органи розслідували дії голови правління ЦПК Віталія Шабуніна.

      Зверніть увагу: Розкішні яхти, елітні маєтки та відпочинок у Криму: шокуючі статки суддів Майдану

      Що відомо про відмову звільняти інших суддів Майдану

      Раніше ВРП не звільнила ще двох суддів Майдану з Окружного адміністративного суду Києва. Мова йде про Євгена Аблова та Валентину Маліновську, яка кинула за ґрати протестувальника під час Революції Гідності.

      Що відомо про діяльність Саніна

      У ніч з 30 листопада на 1 грудня 2013 року стався перший силовий розгін Майдану. Тоді беркутівці напали на студентів, які зібралися під стелою Незалежності. Юридичною підставою для їхніх дій було рішення Саніна. Саме він заборонив проведення мирних зібрань на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності у Києві.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Судді Окружний адміністративний суд Києва Вища рада правосуддя Революція Гідності Рішення суду
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