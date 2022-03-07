О нарушении россиянами правил безопасности на Чернобыльской АЭС в сети рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Россияне нарушают радиационную безопасность в Чернобыле

Осуществляется бесконтрольное перемещение личного состава и военной техники на предприятии, в зоне отчуждения и за ее пределами,

– отметила Денисова.

Она объяснила, что это приводит к ухудшению радиационной ситуации на объекте и в зоне отчуждения, а также способствует распространению радиоактивного загрязнения вне зоны.

По информации Госатомрегулирования, регулировочный контроль состояния ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения пока невозможен.

Кроме того, на 6 марта на " Укритті " вышли из строя несколько датчиков контроля нейтронного потока, мощности дозы гамма-излучения и радиационного загрязнения воздуха. Это привело к невозможности осуществления контроля над критичностью и рядом радиационных параметров в одном из помещений объекта.

Денисова подчеркнула, что отсутствие надлежащего контроля над функционированием Чернобыльской АЭС ставит под угрозу международную экологическую безопасность в целом.

Омбудсменка призвала мир отреагировать

Согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда, к военным преступлениям относится умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба экологии, что не сравнимо с ожидаемым военным преимуществом. Этот устав был подписан и Украиной, и Россией.

Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры по усилению давления на Россию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности,

– подытожила Денисова.

Кроме того, она призвала страны-члены НАТО закрыть небо над Украиной.