Про порушення росіянами правил безпеки на Чорнобильській АЕС у мережі розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Росіяни порушують радіаційну безпеку в Чорнобилі

Здійснюється безконтрольне переміщення особового складу та військової техніки на підприємстві, у зоні відчуження та за її межами,

– зазначила Денісова.

Вона пояснила, що це призводить до погіршення радіаційної ситуації на об'єкті та у зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межами зони.

За інформацією Держатомрегулювання, регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об'єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження наразі неможливий.

Крім того, станом на 6 березня на "Укритті" вийшли з ладу декілька датчиків контролю нейтронного потоку, потужності дози гамма-випромінювання та радіаційного забруднення повітря. Це призвело до неможливості здійснення контролю за критичністю та низкою радіаційних параметрів в одному з приміщень об'єкту.

Денісова наголосила, що відсутність належного контролю за функціонуванням Чорнобильської АЕС ставить під загрозу міжнародну екологічну безпеку загалом.

Омбудсменка закликала світ відреагувати

Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, до військових злочинів належить умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди екології, що не є порівнянним з очікуваною воєнною перевагою. Цей статут підписали й Україна, й Росія.

Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Росію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки,

– підсумувала Денісова.

Крім того, вона закликала країни-члени НАТО закрити небо над Україною.

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