Об этом 13 апреля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что россияне давят на украинцев на временно оккупированных территориях.

К теме Захват Харькова невозможен, поэтому россияне уничтожают его артиллерией, – Генштаб

Захватчики проверяют у людей документы, рыскают в личных вещах, смотрят мобильные телефоны. Кроме этого, россияне проводят принудительные обыски в домах людей.

Продолжать тотальное сопротивление

В ВСУ отметили, что на отдельных оккупированных территориях Харьковщины убийцы разрушают сети мобильной связи. Таким образом, россияне оказывают агрессивное информационно-психологическое давление на население.

Оно в большинстве своем направлено на попытки убеждения в бесперспективности борьбы против российских оккупационных войск,

– рассказали в ВСУ.

В Генштабе призвали не верить россиянам и продолжать тотальное сопротивление. Добавили, что оккупационные войска даже на временно занятых территориях продолжают умирать. В частности, с 20 марта по 12 апреля в Мелитополе Запорожской области около 70 российских солдат погибли во время ночных патрулирований.

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