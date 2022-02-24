По данным МВД Украины, пророссийские боевики захватили села Городище и Меловое Луганской области.
Важно В Украине вводят военное положение, – Зеленский
Какова ситуация по состоянию на 8:00
- Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорание состава ГСМ воинской части Староконстантинова.
- Днепропетровская область: Краснополье и Марганец пожар на военных складах.
- Винницкая область: Тульчин и Бохан – пожар в воинских частях.
- Луцк – взорвана телебашня.
- Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.
В то же время Антон Геращенко призвал украинцев не паниковать. Ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, все силы обороны дают отпор врагу.