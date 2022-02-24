По данным МВД Украины, пророссийские боевики захватили села Городище и Меловое Луганской области.

Важно В Украине вводят военное положение, – Зеленский

Какова ситуация по состоянию на 8:00

Хмельницкая область: в результате артобстрела возгорание состава ГСМ воинской части Староконстантинова.

Днепропетровская область: Краснополье и Марганец пожар на военных складах.

Винницкая область: Тульчин и Бохан – пожар в воинских частях.

Луцк – взорвана телебашня.

Киевская область: пожар воинской части вблизи Броваров.

В то же время Антон Геращенко призвал украинцев не паниковать. Ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, все силы обороны дают отпор врагу.