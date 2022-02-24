За даними МВС України, проросійські бойовики захопили села Городище та Мілове Луганської області.
Важливо В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський
Яка ситуація станом на 8:00
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини Старокостянтинова.
- Дніпропетровська область: Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.
- Вінницька область: Тульчин та Бохан – пожежа у військових частинах.
- Луцьк – підірвано телевежу.
- Київська область: пожежа військової частини поблизу Броварів.
Водночас Антон Геращенко закликав українців не панікувати. Ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується. Збройні сили України, Національна гвардія, всі сили оборони дають відсіч ворогові.