Без стабильной внешней поддержки и ресурсов со стороны Ирана, Китая и Северной Кореи Кремль будет вынужден искать варианты прекращения огня. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен.

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Почему Россия не сможет захватить 4 области до конца года

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин убежден, что его армии удастся прорвать украинскую линию обороны и захватить все четыре оккупированные области Украины до конца 2025 года.

По словам генерал-майора Великобритании, если говорить о стратегических целях Путина в более широком контексте, то они имеют имперский характер. Речь идет о попытке вернуть утраченные территории и восстановить контроль над сферами влияния, которые Россия считает исторически своими.

Именно этим продиктована основная линия кремлевского нарратива: мол, Украина – это "внутреннее дело" России, а Советский Союз будто бы никогда не распался. Это – одна из ключевых предпосылок, которую Москва пытается навязать как "новую реальность".

В краткосрочной перспективе, в частности на 2025 год, Путин, вероятнее всего, стремится к полному захвату Донбасса этим летом,

– предположил Чип Чепмен.

Кроме того, он нацелен закрепиться по крайней мере на частях Сумской и Харьковской областей. Это может быть подготовительным этапом к возможной дальнейшей аннексии этих территорий.

Впоследствии, по мнению британского генерал-майора, в процессе переговоров, Кремль попытается представить захваченные территории как "новую территориальную реальность", с которой Украина должна якобы смириться. Однако вряд ли Россия добровольно оставит оккупированные регионы.

Относительно шансов реализации этих планов – пока они выглядят довольно низкими. Как и в любой войне, здесь много неопределенных факторов, и ни один сценарий не является гарантированным,

– добавил он.

В частности, возникает вопрос: может ли Украина потерять волю к сопротивлению. На сегодня таких признаков нет. В то же время все большая интенсивность ударов дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, особенно в последние дни, действительно может влиять на моральное состояние гражданского населения, считает Чепмен.

Впрочем, пока устойчивость украинского общества сохраняется. Здесь уместно вспомнить классическую "триаду Клаузевица": для ведения войны нужны не только армия, но и сплоченная нация и эффективная власть. Все три элемента должны действовать как единое целое. В России, похоже, эта конструкция пока сохраняется.

О прогнозе Буданова на лето 2025 года

Стоит также вспомнить слова руководителя ГУР Кирилла Буданова, сказанные еще в сентябре 2024 года. Тогда он отмечал, что лето 2025-го станет ключевым периодом – Россия попытается достичь своих оперативных целей. Но в то же время это может стать для нее самым уязвимым моментом, поскольку именно тогда ожидается серьезное ослабление российской экономики.

Соответственно Кремлю придется или находить решение уже в ближайшее время, или же, как предполагал Буданов, Россия будет вынуждена пойти на прекращение огня по одной из 2 причин: или чтобы выиграть время для восстановления сил, или чтобы стабилизировать экономику. Потому что война не может длиться вечно без поддержки деньгами и ресурсами извне.

В этом контексте возникает еще одна важная переменная – объем помощи, которую Россия может получить от Ирана, Китая и Северной Кореи. Это также причина, почему так необходимы новые санкции. Особенно важна инициатива со стороны Конгресса США, ведь исполнительная власть пока не ввела дополнительных ограничений.