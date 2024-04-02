Об этом рассказал командующий Сухопутных войск Александ Павлюк. По его словам, аэродром атаковали десантники, туда зашли две группы по 20 вертолетов, как ударных, так и транспортных.

Смотрите также Сделали все, чтобы не было внезапного захода противника, – Павлюк об обороне Киева

При этом боеспособность украинских военных сверхмощная и это собственно, можно увидеть конкретно на примере попытки россиян захватить аэропорт. Ведь аэродром обороняла всего одна рота.

Одна рота обороняла, Национальная гвардия, и то она была аккумулирована больше срочниками, так как основные подразделения были в это время на востоке, выполняли боезадачи. Но они сумели дать первое достойное сопротивление,

– отметил Павлюк.

Несмотря на преимущество, план противника провалился

По его словам, тогда военные сбили где-то 4 вертолета, 2 повредили, завязали стрелковый бой, но преимущество и профессионализм тех, атаковавших, была гораздо выше, и наши вынуждены были отступить.

"Но смогли вызвать огонь артиллерии, и весь десант, который в это время уже сумел высадиться, был уничтожен четким огнем трех артиллерийских батарей", – рассказал Павлюк.

И только на третий день колонны России наземным способом прорвались на аэродром, но эффективно сработала наша разведка, а техника врага после двух ударов Смерчами превратилась в металлолом.

Годовщина освобождения Киевщины: главное