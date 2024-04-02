Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк. За його словами, летовище атакували десантники, туди зайшли дві групи по 20 гелікоптерів, як ударних, так і транспортних.

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При цьому боєздатність українських військових надпотужна і це власне, можна побачити конкретно на прикладі спроби росіян захопити летовище. Адже аеродром обороняла всього одна рота.

Одна рота обороняла, Національна гвардія, і то вона була акумулятована більше строковиками, так як основні підрозділи були в цей час на сході, виконували боєзадачі. Але вони зуміли дати перший гідний опір,

– зазначив Павлюк.

Попри перевагу, план противника провалився

За його словами, тоді військові збили десь 4 гелікоптера, 2 пошкодили, зав'язали стрілецький бій, але перевага і професійність тих, що атакували, була набагато вища, і наші змушені були відступити.

"Але змогли викликати вогонь артилерії, і весь десант, який в цей час вже зумів висадитися, був знищеним чітким вогнем трьох артилерійських батарей", – розповів Павлюк.

І лише на третій день колони Росії наземним способом прорвалися на аеродром, але ефективно спрацювала наша розвідка, а техніка ворога після двох ударів Смерчами перетворилася на металобрухт.

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