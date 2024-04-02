Про це розповів командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк. За його словами, летовище атакували десантники, туди зайшли дві групи по 20 гелікоптерів, як ударних, так і транспортних.
Дивіться також Зробили все, щоб не було раптового заходу противника, – Павлюк про оборону Києва
При цьому боєздатність українських військових надпотужна і це власне, можна побачити конкретно на прикладі спроби росіян захопити летовище. Адже аеродром обороняла всього одна рота.
Одна рота обороняла, Національна гвардія, і то вона була акумулятована більше строковиками, так як основні підрозділи були в цей час на сході, виконували боєзадачі. Але вони зуміли дати перший гідний опір,
– зазначив Павлюк.
Попри перевагу, план противника провалився
За його словами, тоді військові збили десь 4 гелікоптера, 2 пошкодили, зав'язали стрілецький бій, але перевага і професійність тих, що атакували, була набагато вища, і наші змушені були відступити.
"Але змогли викликати вогонь артилерії, і весь десант, який в цей час вже зумів висадитися, був знищеним чітким вогнем трьох артилерійських батарей", – розповів Павлюк.
І лише на третій день колони Росії наземним способом прорвалися на аеродром, але ефективно спрацювала наша розвідка, а техніка ворога після двох ударів Смерчами перетворилася на металобрухт.
Річниця визволення Київщини: головне
- У Націполіції у другу річницю визволення Київської області озвучили кількість зниклих безвісти. Після деокупації в Бучі Київської області знайшли 422 убитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл.
- При цьому ці цифри не є остаточними, є зниклі безвісти, їхній розшук триває. Такими вважаються 514 жителів Київщини.