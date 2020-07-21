Захват автобуса с заложниками: "Плохой" недавно проиграл суд в Луцке
В Луцке с самого утра 21 июля Максим Кривош, который называет себя "Максимом Плохим", захватил автобус с примерно 20 заложниками. Как выяснили журналисты, в апреле 2020 года террорист в админцентре Волынской области проиграл судебный процесс о продаже коллекционной монеты.
О судебном процессе с участием Максима Кривоша пишет издание Obozrevatel.
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Дело касалось продажи коллекционной американской монеты 1924 года номиналом в 20 долларов. Коллекционер из Киевской области в 2018 году купил ее у Кривоша за 30 тысяч 704 гривны.
Как было сказано в договоренности, покупатель перекинул продавцу 10 тысяч гривен на банковскую карточку в качестве задатка. Остальное должен был отдать в почтовой службе при получении монеты.
Впрочем, когда коллекционер пришел забирать свою покупку, в посылке ее не было. Максим Кривош обвинил во всем именно службу доставки, но там заверили, что третьи лица не имели доступа к посылке.
Тогда житель Киевской области подал в суд. По результатам рассмотрения дела, в апреле 2020 года один из волынских судов признал недействительной продажу монеты на аукционе, а Кривоша обязал вернуть задаток.
Золотая монета, из-за которой судились с Кривошем / фото Obozrevatel
Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с около 20 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что имеет с собой взрывчатку и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя как "антисистемщик". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его ключевое требование – чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
- Сейчас центр города перекрыт. Силовики ведут переговоры с террористом, чтобы тот освободил заложников. Участвует в переговорах также глава МВД Украины Арсен Аваков, который срочно прилетел на Волынь.
- Сейчас удалось достичь первых договоренностей. Заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль передал в автобус воду для заложников