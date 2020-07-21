Захоплення автобуса з заручниками: "Плохий" нещодавно програв суд у Луцьку
У Луцьку з самого ранку 21 липня Максим Кривош, який називає себе "Максимом Плохим", захопив автобус з близько 20 заручниками. Як з'ясували журналісти, у квітні 2020 року терорист в адмінцентрі Волинської області програв судовий процес щодо продажу колекційної монети.
Про судовий процес за участі Максима Кривоша пише видання Obozrevatel.
Варто знати Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Справа стосувалася продажу колекційної американської монети 1924 року номіналом у 20 доларів. Колекціонер з Київської області у 2018 році купив її у Кривоша за 30 тисяч 704 гривні.
Як було сказано в домовленості, покупець перекинув продавцю 10 тисяч гривень на банківську картку в якості завдатку. Решту мав віддати в поштовій службі при отриманні монети.
Втім коли колекціонер прийшов забирати свою покупку, у посилці її не було. Максим Кривош звинуватив у всьому саме службу доставки, але там запевнили, що треті особи не мали доступу до посилки.
Тоді мешканець Київської області подав у суд. За результатами розгляду справи, у квітні 2020 року один з волинських судів визнав недійсним продаж монети на аукціоні, а Кривоша зобов'язав повернути завдаток.
Золота монета, через яку судилися з Кривошем / фото Obozrevatel
Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з близько 20 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Наразі центр Луцька перекритий. Силовики ведуть переговори з терористом, аби той звільнив заручників. Бере участь у переговорах також глава МВС України Арсен Аваков, який терміново прилетів на Волинь.
- Наразі вдалося досягти перших домовленостей. Заступник голови Нацполіції Євген Коваль передав в автобус воду для заручників