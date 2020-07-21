У Луцьку з самого ранку 21 липня Максим Кривош, який називає себе "Максимом Плохим", захопив автобус з близько 20 заручниками. Як з'ясували журналісти, у квітні 2020 року терорист в адмінцентрі Волинської області програв судовий процес щодо продажу колекційної монети.

Про судовий процес за участі Максима Кривоша пише видання Obozrevatel.

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Справа стосувалася продажу колекційної американської монети 1924 року номіналом у 20 доларів. Колекціонер з Київської області у 2018 році купив її у Кривоша за 30 тисяч 704 гривні.

Як було сказано в домовленості, покупець перекинув продавцю 10 тисяч гривень на банківську картку в якості завдатку. Решту мав віддати в поштовій службі при отриманні монети.

Втім коли колекціонер прийшов забирати свою покупку, у посилці її не було. Максим Кривош звинуватив у всьому саме службу доставки, але там запевнили, що треті особи не мали доступу до посилки.

Тоді мешканець Київської області подав у суд. За результатами розгляду справи, у квітні 2020 року один з волинських судів визнав недійсним продаж монети на аукціоні, а Кривоша зобов'язав повернути завдаток.



Золота монета, через яку судилися з Кривошем / фото Obozrevatel

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